İstanbul'u terk eden Koray Avcı pazar tezgahı açtı

İstanbul'u terk ederek Muğla'da teknede yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Koray Avcı, önceki gün menajerinin Üsküdar'daki kahve dükkânının açılışına katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, İstanbul'daki kalabalık ve gösterişten uzak, sade bir hayat kurduğunu söyledi.

"CUMA PAZARINDA TEZGAHIM VAR, KARPUZ SATIYORUM"

Ünlü şarkıcı, yeni hayatına dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu:

"Fethiye'de cuma pazarında tezgâhım var, canım istiyor karpuz satıyorum. Bunu nerede yapacaksın İstanbul’da? Zaten kalabalık, şova döner o iş... Orada şov gibi olmuyor."

Yeni yaşamının zorlu yönleri olduğunu da ekleyen Avcı, deniz yaşantısının zor olduğunu, ancak uzun yol deneyimi yapmak için sık sık dümene geçtiğini ve arada bir İstanbul'a geldiğini belirtti.