Kızılcık Şerbeti'ne Seda geliyor

Yayınlanma:
Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir karakter dahil oluyor. Genç oyuncu Ece Aydemir, dizinin 108. bölümünde "Seda" rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin ekibine son olarak genç oyuncu Ece Aydemir katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, genç oyuncu, diziye 108. bölümde "Seda" karakteriyle dahil olacak. Seda, dizide Nilay’ın (Feyza Civelek) eski mahallesinden komşusu olarak izleyici karşısına çıkacak.

ece-aydemir-ks.jpg

ECE AYDEMİR KİMDİR?

Ece Aydemir, 2001 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini Ayla Algan Yaratıcı Drama Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alarak tamamladı.

Kariyerine 2017 yılında dizilerde rol alarak başlayan Aydemir, Kalk Gidelim dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle tanınmıştı. Genç oyuncu, Kızılcık Şerbeti ekibine katılarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

ece-aydemir.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

