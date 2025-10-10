Selda Bağcan Arda Güler'e cevap verdi: Tuttuğu takımı açıkladı

Yayınlanma:
Milli futbolcu Arda Güler'in İspanya sokaklarında bisiklet sürerken kendi şarkısını dinlediğini gören Selda Bağcan, sosyal medya hesabından tuttuğu takımı açıkladı.

İspanya'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya'daki hayatından yeni kareler paylaşırken, bisiklet sürdüğü anlara da yer vermişti.

Milyonlarca takipçisi bulunan 20 yaşındaki Güler'in, İspanya sokaklarında bisiklet sürerken Selda Bağcan şarkıları dinlediği bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

arda-guler-selda-bagcan-bisiklet.jpg

ARDA GÜLER: BİZ DE HER ZAMAN SİZCİYİZ

Bu paylaşım karşısında kayıtsız kalmayan usta sanatçı Selda Bağcan, Arda Güler'in videosunu kendi sosyal medya hesabında yayınladı. Bağcan, paylaşımına "Artık ben de Real Madrid'liyim" notunu düştü.

Arda Güler de usta sanatçının paylaşımına "Biz de her zaman sizciyiz" diyerek yanıt verdi.

selda-bagcan-arda-guler.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

