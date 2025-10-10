Serenay Sarıkaya'nın Arap dergisine verdiği İngilizce röportaj gündem oldu

Bir süredir sosyal medyadan uzak kalan ve son dönemde yeniden paylaşımlar yapmaya başlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez Marie Claire Arabia dergisine verdiği röportajla adından söz ettirdi.

"KÖKLERİ OLAN BİR KÜLTÜRE AİT OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"

Serenay Sarıkaya, röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Kökleri olan bir kültüre ait olduğum için şanslıyım. Bu bize eşsiz bir özgünlük veriyor. Bu mirasın içinde benim için bir güç kaynağı görüyorum. Ülkemin modern, cesur ve yenilikçi ruhunu temsil etmeyi seviyorum."

Röportajda favori şarkısının "Ahlelera Ahleras" olduğunu söyleyen Sarıkaya, ailesi ve arkadaşlarının kendisine taktığı lakabı da açıkladı:

"Annem ve yakın arkadaşlarım bana ‘Seroş’ diyor."

İNGİLİZCESİ ÇOK KONUŞULDU

Marie Claire Arabia’nın resmi hesabında paylaşılan röportaj videosu kısa sürede binlerce kez izlendi. Sosyal medyada ünlü oyuncunun İngilizcesi çok konuşuldu.