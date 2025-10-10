Afra Saraçoğlu'ndan "bitti gitti" çıkışı

Afra Saraçoğlu'ndan "bitti gitti" çıkışı
Yayınlanma:
İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Afra Saraçoğlu, eski sevgilisi Mert Ramazan Demir’le ilgili sorulara "bitti gitti" diyerek yanıt verdi.

Paris Moda Haftası nedeniyle Fransa’dan giden Afra Saraçoğlu dönüşte İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yakalandı.

Ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen eski sevgilisi Mert Ramazan Demir ile ilgili sorular karşısında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

afra-saracoglu-mert-ramazan-demir.png

"BU KONU HİÇBİR ZAMAN KAPANMIYOR"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, özel hayatına dair konuşmaktan kaçınan Saraçoğlu, ısrarlı sorular üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Özel hayatımla ilgili hiç konuşmuyorum ama o kadar çok soruyorsunuz ki, bu konu hiçbir zaman kapanmıyor. Bitti, gitti…"

afra-saracoglu-mert-ramazan.jpg

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir’de doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gördü. Oyunculuk kariyerine 2016 yılında vizyona giren İkinci Şans filmiyle adım attı.

Ardından Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları, Öğretmen, Yalı Çapkını gibi dizilerde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

afra-saracoglu.jpg

Kaynak:Habertürk

