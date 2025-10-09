İdo Tatlıses'in eşi ameliyat oldu: Sağlık durumunu açıkladı

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ameliyat masasına yattı.

Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda üşüttüğünü sanarak gittiği hastanede kendisine göbek fıtığı teşhisi konulduğunu açıklamış ve ameliyat olacağını duyurmuştu.

HASTANE ODASINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Bugün operasyonu gerçekleşen Yasemin Şefkatli, başarılı bir şekilde tamamlanan ameliyatının ardından hastane odasından paylaşım yaptı. Şefkatli, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Fotoğrafına "Şükür çok iyiyim" notunu düşerek, geçmiş olsun dileklerinde bulunan sevenlerine teşekkür etti.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin, İbrahim Ayel ile Sinan Emir adında ikiz çocukları bulunuyor.

2021 yılında nikah masasına oturan ünlü çift, birkaç gün önce 4'üncü evlilik yıl dönümünü kutlamıştı. Yasemin Şefkatli, yaptığı paylaşıma evlendikleri tarihi not düşmüş ve Özdemir Asaf'ın "Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır; harcayacaksın" dizelerine yer vermişti.