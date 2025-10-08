Rock müziğin efsane ismi trafik kazası geçirdi

Rock müziğin efsane ismi trafik kazası geçirdi
Yayınlanma:
ABD'li rock sanatçısı Gene Simmons, Kaliforniya'nın Malibu kentinde aracıyla seyir halindeyken baygınlık geçirmesi sonucu park halindeki bir araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan Simmons, hastaneye kaldırıldı.

7 Ekim günü Kaliforniya'nın Malibu kentinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre KISS grubunun efsane rock müziği sanatçısı Gene Simmons (76), aracıyla seyir halindeyken direksiyon başında baygınlık yaşadı. Simmons'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki başka otomovile çarptı.

Simmons, kaza sonucu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Simmons, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TABURCU EDİLDİ

Kaza anında olay yerinde olan görgü tanığı, 76 yaşındaki sanatçının çarpışma sırasında direksiyon başında baygın halde olduğunu söyledi.

Eşi Shannon Tweed, Simmons’ın tedavisinin ardından evinde iyileşme sürecinde olduğunu ve doktorların kısa süre önce ilaçlarını değiştirdiğini açıkladı.

KAZA GRUBUN 50. YILINI KUTLAMA HAZIRLIĞI SÜRECİNE DENK GELDİ

Kaza, KISS grubunun 2023’teki veda turnesinden sonra ilk kez yeniden bir araya gelmeye hazırlandığı döneme denk geldi. Grup, 14 -16 Kasım tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek “KISS Army Storms Vegas” etkinliğinde 50. yılını kutlayacak.

Etkinlikte grup üyeleriyle özel söyleşiler, eski üye Bruce Kulick’ten canlı performanslar ve hayranlarla etkileşimli aktiviteler yer alacak.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Magazin
Gözaltına alınan Hadise'den ilk açıklama
Gözaltına alınan Hadise'den ilk açıklama
Ebru Gündeş ve Özcan Deniz'in yılbaşında kazanacağı para dudak uçuklattı
Ebru Gündeş ve Özcan Deniz'in yılbaşında kazanacağı para dudak uçuklattı