Rock müziğin efsane ismi trafik kazası geçirdi

7 Ekim günü Kaliforniya'nın Malibu kentinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre KISS grubunun efsane rock müziği sanatçısı Gene Simmons (76), aracıyla seyir halindeyken direksiyon başında baygınlık yaşadı. Simmons'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki başka otomovile çarptı.

Simmons, kaza sonucu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Simmons, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TABURCU EDİLDİ

Kaza anında olay yerinde olan görgü tanığı, 76 yaşındaki sanatçının çarpışma sırasında direksiyon başında baygın halde olduğunu söyledi.

Eşi Shannon Tweed, Simmons’ın tedavisinin ardından evinde iyileşme sürecinde olduğunu ve doktorların kısa süre önce ilaçlarını değiştirdiğini açıkladı.

KAZA GRUBUN 50. YILINI KUTLAMA HAZIRLIĞI SÜRECİNE DENK GELDİ

Kaza, KISS grubunun 2023’teki veda turnesinden sonra ilk kez yeniden bir araya gelmeye hazırlandığı döneme denk geldi. Grup, 14 -16 Kasım tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek “KISS Army Storms Vegas” etkinliğinde 50. yılını kutlayacak.

Etkinlikte grup üyeleriyle özel söyleşiler, eski üye Bruce Kulick’ten canlı performanslar ve hayranlarla etkileşimli aktiviteler yer alacak.