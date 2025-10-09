22 kiloya düşen fenomen hayatını kaybetti: Akıllara Nihal Candan geldi

Sosyal medya fenomeni Karolina Krzyzak, Bali’de kaldığı otel odasında hayatını kaybetti. 22 kiloya kadar düşen fenomenin ölümü, Nihal Candan'ı akıllara getirdi.

27 yaşındaki Polonyalı sosyal medya fenomeni Karolina Krzyzak, dün gece Bali'de kaldığı otel odasında yaşamını yitirdi. Günlerdir sadece frutaryen (çiğ meyve) beslenme tarzını uygulayan ve ısrarla tedavi tekliflerini reddeden fenomenin, oteldeki son günlerinde sağlığının hızla kötüleştiği öğrenildi.

ÜÇ GÜN SONRA CANSIZ BULUNDU

Otele girişinden itibaren sadece meyve sipariş eden Krzyzak'ın aşırı zayıflaması, sararan tırnakları ve diş çürükleri dikkat çekiyordu. Personelin, yürüyemeyecek duruma gelen genç kadına doktora gitmesi yönündeki tüm uyarıları karşılıksız kaldı. Krzyzak, bu çağrıları reddetti.

Üç gün sonra odaya giren görevliler Krzyzak'ın cansız bedenini buldu. İlk incelemelerde, genç ismin ölüm nedeninin ileri derecede yetersiz beslenme, osteoporoz (kemik erimesi) ve albümin eksikliği olabileceği belirtildi.

Ailesi, sosyal medyada paylaştığı günden güne eriyen görüntülerden endişelenerek onu Polonya’ya dönmeye ve tedavi olmaya ikna etmeye çalışmıştı, ancak 27 yaşındaki fenomen evine dönmeyi reddetmişti.

NİHAL CANDAN'IN ÖLÜMÜNÜ HATIRLATTI

Karolina Krzyzak'ın yaşadığı ileri derecedeki kilo kaybı ve trajik ölümü, Nihal Candan'ı akıllara getirdi.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Nihal Candan'a anoreksiya nervoza teşhisi konmuş, 23 kiloya kadar düşmüştü.

Nihal Candan, hastanede yoğun bakıma alınmış, 21 Haziran 2025'te hayatını kaybetmişti.

