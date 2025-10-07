Diddy, hapis cezasını düşük güvenlikli Fort Dix Cezaevi’nde çekmek istiyor

ABD’li rapçi Sean Combs, “kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma” suçundan aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezasını New Jersey’deki düşük güvenlikli Fort Dix Cezaevi’nde çekmek için mahkemeye başvurdu.

ABD'de "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplarıyla tanınan rapçi Sean Combs, "kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma" suçundan çarptırıldığı hapis cezasını New Jersey eyaletindeki düşük güvenlikli Fort Dix Federal Hapishanesi'nde çekmek için mahkemeye talepte bulundu.

Combs’un avukatı Teny Geragos tarafından yapılan başvuruda, müvekkilinin madde bağımlılığıyla mücadele edebilmesi, ailesiyle daha sık görüşebilmesi ve rehabilitasyon programlarından yararlanabilmesi amacıyla Fort Dix Cezaevi’ne yerleştirilmesi talep edildi.

ABD'nin en büyük federal cezaevi olan Fort Dix, düşük güvenlikli olmasıyla biliniyor ve yaklaşık 4 bin 100 mahkumu barındırıyor.

Diddy, "kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 500 bin dolar tazminat ödemesine hükmedilmişti.

NE OLMUŞTU?

“Diddy” lakabıyla tanınan Combs, 16 Eylül 2024’te “seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Mahkemece paylaşılan iddianamede, Combs’un “Freak Offs” adını verdiği ve çoğu kez kayıt altına alınan partilerde kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirtilmişti. Rapçi, mağdurları “kariyerlerini bitirmekle” tehdit ettiği, ekonomik ve psikolojik baskı uyguladığı, ayrıca evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu bulunduğu iddia edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

"Zorla seks ticareti ve şantaj" suçlamalarından aklanan Combs'un, ömür boyu hapis cezasına çarptırılma ihtimali ortadan kalkmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

