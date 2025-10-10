Irmak Ünal meme kanserine yakalandığını açıkladı

Cihan Ünal ile Sabiş Kuzuoğlu’nun kızı olan oyuncu Irmak Ünal, oyunculuk kariyerine ara verip Bali’ye yerleşmişti.

Çocukları Kayla ve Vadi ile hayatını Bali'de sürdüren Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalığını ilk kez paylaştı.

10 AYDIR KANSERLE MÜCADELE EDİYOR

Irmak Ünal, 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. "Sonuçların ‘meme kanseri’ kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!" diyen Ünal, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…



Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı, ve bu süreçte şunu çok net öğrendim; erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

"ŞİFALANMA SÜRECİMDE BİLDİĞİM HER ŞEYİ BİRLEŞTİRİYORUM"

Tabii dürüst olayım… benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. Doktorlarımın daha önce hiç duymadıkları sorularla uğraşmak zorunda kaldıkları kesin ve içimdeki uzaylıyla da! Ama yine de bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Yaklaşmaya devam ediyorlar….Bu, benim için tıbbın en saf hali.



Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum….spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar… Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi.

"'VAY BE BİR BAŞIMAYIM, YAPAYALNIZ GİDİYORUM' DESEM DE..."

Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese……..sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama izin verdiğinde içinde mucizevi bir zarafet var aslında. Ve yaratanın ışığına şahitlik edebilirsiniz. Ne kadar ameliyathane kapısında 'vay be bir başımayım, yapayalnız gidiyorum' desem de asla yalnız değildim.

Önce Allah'ın varlığını hep hissettim ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim…. Özellikle kız kardeşime, anneme, çocuklarıma, canım aileme ve en yakın dostlarıma, bu yolda benimle yürüdüğünüz ve hâlâ yürümeye devam ettiğiniz için. Sonuçta, hepimiz sadece birbirimize eve giden yolda eşlik ediyoruz. Çok değerlisiniz.

Ünal, sözlerini "Ve İşte buradayım… kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar ve kutsanmış olduğunun farkında. Yeni bir gün, yeni bir ben." diyerek noktaladı.