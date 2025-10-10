Bergüzar Korel'in annesi konuştu: Evlenince bir canavar çıktı!

Bergüzar Korel'in annesi konuştu: Evlenince bir canavar çıktı!
Yayınlanma:
Bergüzar Korel'in oyuncu annesi Hülya Darcan, yıllar sonra merhum eşi Tanju Korel ile evliliğine dair konuştu. Evliliğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Darcan, "Evlenince bir canavar çıktı" dedi.

1971 yılında tanıştığı Tanju Korel ile 1974 yılında evlenen, 1975’te kızı Zeynep’i, 1982’de ise Bergüzar Korel’i dünyaya getiren usta oyuncu Hülya Darcan, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programında, kariyerine ve özel yaşamına dair konuştu.

Evliliğinin ardından sinemayı bıraktığını açıklayan Darcan, bu kararının nedenini şöyle anlattı:

"Evlendiğim zaman sinemayı bıraktım, aile çok önemli dedim. Aileme dört kolla sarıldım. Hata mıydı, tartışılır! Keşkelerim çok fazla. Ve o keşkeleri düşünmemeye çalışıyorum, düşünürsem kendime çok kızıyorum. Başka türlü bir yolu olmalıydı, başka türlü bir yaşam olmalıydı, onu düşünemedim."

hulya-tanju-korel.webp

Serenay Sarıkaya'nın Arap dergisine verdiği İngilizce röportaj gündem olduSerenay Sarıkaya'nın Arap dergisine verdiği İngilizce röportaj gündem oldu

"YA EVİMİ TERCİH EDECEKTİM, YA DA İŞİMİ YAPARIM DİYECEKTİM"

Darcan, Tanju Korel’in kıskançlığı nedeniyle sinemayı bıraktığı yönündeki iddiaları doğruladı:

"'Evleneceğiz ama sinemayı bırakacaksın' demedi ama o kadar güzel imalarda bulundu ki… İki yol vardı, ya evlenip evince oturacaksın, evinde kuru fasulye pişireceksin, kocanın gömleklerini ütüleyeceksin, çocuklarının bezlerini yıkayacaksın, çünkü o zaman rahatlık yoktu, 70'lerden bahsediyorum, yardımcı falan yok. Ya evimi tercih edecektim, ya da işimi yaparım diyecektim.

Ben ikinci şıkkı yapamazdım, çünkü gerçekten çok büyük huzursuzluklar olurdu. Ben rezillikten, olaydan çok korkan bir insanım. Ketum bir hayatım var. Keşke karşımdaki insan hoşgörülü olsaydı...

hulya-darcan.jpg

Afra Saraçoğlu'ndan "bitti gitti" çıkışıAfra Saraçoğlu'ndan "bitti gitti" çıkışı

"AYNI YATAKTA UYANSAK DA, AŞK DEĞİL"

Evliliğinin ilerleyen yıllarında yaşadığı zorlukları da dile getiren Hülya Darcan, şöyle konuştu:

"Çok üzüldüğüm, çok canımın acıdığı, çok kahrolduğum günlerim oldu. Ama ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin… Ben gidemezdim, gütmeye devam ettim. Aşk hayır, aşk değil! Aynı yatakta uyansak da, aşk değil!

Darcan, sözlerini "Çok fazla belli etmese bile, ben Tanju'nun bu kadar kıskanç olduğunu çok az biliyordum, evlenince bir canavar çıktı!" diyerek noktaladı.

hulya-darcan-tanju-korel.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Magazin
Serenay Sarıkaya'nın Arap dergisine verdiği İngilizce röportaj gündem oldu
Serenay Sarıkaya'nın Arap dergisine verdiği İngilizce röportaj gündem oldu
Afra Saraçoğlu'ndan "bitti gitti" çıkışı
Afra Saraçoğlu'ndan "bitti gitti" çıkışı