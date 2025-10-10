Bergüzar Korel'in annesi konuştu: Evlenince bir canavar çıktı!

1971 yılında tanıştığı Tanju Korel ile 1974 yılında evlenen, 1975’te kızı Zeynep’i, 1982’de ise Bergüzar Korel’i dünyaya getiren usta oyuncu Hülya Darcan, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programında, kariyerine ve özel yaşamına dair konuştu.

Evliliğinin ardından sinemayı bıraktığını açıklayan Darcan, bu kararının nedenini şöyle anlattı:

"Evlendiğim zaman sinemayı bıraktım, aile çok önemli dedim. Aileme dört kolla sarıldım. Hata mıydı, tartışılır! Keşkelerim çok fazla. Ve o keşkeleri düşünmemeye çalışıyorum, düşünürsem kendime çok kızıyorum. Başka türlü bir yolu olmalıydı, başka türlü bir yaşam olmalıydı, onu düşünemedim."

Serenay Sarıkaya'nın Arap dergisine verdiği İngilizce röportaj gündem oldu

Darcan, Tanju Korel’in kıskançlığı nedeniyle sinemayı bıraktığı yönündeki iddiaları doğruladı:

"'Evleneceğiz ama sinemayı bırakacaksın' demedi ama o kadar güzel imalarda bulundu ki… İki yol vardı, ya evlenip evince oturacaksın, evinde kuru fasulye pişireceksin, kocanın gömleklerini ütüleyeceksin, çocuklarının bezlerini yıkayacaksın, çünkü o zaman rahatlık yoktu, 70'lerden bahsediyorum, yardımcı falan yok. Ya evimi tercih edecektim, ya da işimi yaparım diyecektim.

Ben ikinci şıkkı yapamazdım, çünkü gerçekten çok büyük huzursuzluklar olurdu. Ben rezillikten, olaydan çok korkan bir insanım. Ketum bir hayatım var. Keşke karşımdaki insan hoşgörülü olsaydı...