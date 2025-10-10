Bergüzar Korel'in annesi konuştu: Evlenince bir canavar çıktı!
1971 yılında tanıştığı Tanju Korel ile 1974 yılında evlenen, 1975’te kızı Zeynep’i, 1982’de ise Bergüzar Korel’i dünyaya getiren usta oyuncu Hülya Darcan, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programında, kariyerine ve özel yaşamına dair konuştu.
Evliliğinin ardından sinemayı bıraktığını açıklayan Darcan, bu kararının nedenini şöyle anlattı:
"Evlendiğim zaman sinemayı bıraktım, aile çok önemli dedim. Aileme dört kolla sarıldım. Hata mıydı, tartışılır! Keşkelerim çok fazla. Ve o keşkeleri düşünmemeye çalışıyorum, düşünürsem kendime çok kızıyorum. Başka türlü bir yolu olmalıydı, başka türlü bir yaşam olmalıydı, onu düşünemedim."
"YA EVİMİ TERCİH EDECEKTİM, YA DA İŞİMİ YAPARIM DİYECEKTİM"
Darcan, Tanju Korel’in kıskançlığı nedeniyle sinemayı bıraktığı yönündeki iddiaları doğruladı:
"'Evleneceğiz ama sinemayı bırakacaksın' demedi ama o kadar güzel imalarda bulundu ki… İki yol vardı, ya evlenip evince oturacaksın, evinde kuru fasulye pişireceksin, kocanın gömleklerini ütüleyeceksin, çocuklarının bezlerini yıkayacaksın, çünkü o zaman rahatlık yoktu, 70'lerden bahsediyorum, yardımcı falan yok. Ya evimi tercih edecektim, ya da işimi yaparım diyecektim.
Ben ikinci şıkkı yapamazdım, çünkü gerçekten çok büyük huzursuzluklar olurdu. Ben rezillikten, olaydan çok korkan bir insanım. Ketum bir hayatım var. Keşke karşımdaki insan hoşgörülü olsaydı...
"AYNI YATAKTA UYANSAK DA, AŞK DEĞİL"
Evliliğinin ilerleyen yıllarında yaşadığı zorlukları da dile getiren Hülya Darcan, şöyle konuştu:
"Çok üzüldüğüm, çok canımın acıdığı, çok kahrolduğum günlerim oldu. Ama ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin… Ben gidemezdim, gütmeye devam ettim. Aşk hayır, aşk değil! Aynı yatakta uyansak da, aşk değil!
Darcan, sözlerini "Çok fazla belli etmese bile, ben Tanju'nun bu kadar kıskanç olduğunu çok az biliyordum, evlenince bir canavar çıktı!" diyerek noktaladı.