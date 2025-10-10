Acun Ilıcalı 'bizzat görüşeceğim' demişti: İlk görüntü geldi

Daha önce yaptığı açıklamada Survivor'ın yeni sezonunda yarışmacı seçim süreçlerini yakından takip edeceğini belirten Ilıcalı, "Bu sene Survivor'a 200 binin üzerinde başvuru yapıldı. Bu yıl ilk elemelerden geçen yarışmacı adayları ile birebir ben görüşeceğim" demişti.

GÖRÜŞMEDEN VİDEO PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı, bu sözlerinin ardından bir video paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda, ilk elemeden başarıyla geçen yarışmacı adaylarıyla görüştüğü anları yayınladı.

Şafak operasyonu sonrası Özge Özpirinçci'den ilk paylaşım

İLK YARIŞMACI BAYHAN OLMUŞTU

Survivor 2026'nın ilk yarışmacısının ise Popstar ile tanınan Bayhan olduğu geçtiğimiz günlerde yine Ilıcalı tarafından duyurulmuştu.

Ilıcalı, "Survivor 2026 Ünlüler & All Star başlıyor. İlk yarışmacımız olan Bayhan'a gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Selda Bağcan Arda Güler'e cevap verdi: Tuttuğu takımı açıkladı