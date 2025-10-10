Şafak operasyonu sonrası Özge Özpirinçci'den ilk paylaşım

Şafak operasyonu sonrası Özge Özpirinçci'den ilk paylaşım
Yayınlanma:
"Uyuşturucu madde kullanma" iddiası ile ünlü isimlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Özge Özpirinçci'den ilk paylaşım geldi.

8 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin de aralarında olduğu 19 ünlü şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İfadeleri ve kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve işlemleri tamamlanınca serbest bırakıldı.

zge-ozpirincci.webp

Ünlüleri baştan suçlu ilan eden Ahmet Hakan'a İrem Derici'den çok sert yanıtÜnlüleri baştan suçlu ilan eden Ahmet Hakan'a İrem Derici'den çok sert yanıt

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'DEN İLK KARE

Özge Özpirinçci, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabında ilk paylaşımını yaptı.

Sakıncalı adlı dizi ile izleyici ile buluşmaya hazırlanan ünlü oyuncu, set karavanından paylaştığı kareye "İşimizde gücümüzdeyiz!" notunu düştü.

zge-ozpririncci.png

Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerin sonucu çıktı: Boğuşma ihtimali üzerinde duruluyorduGüllü'nün tırnaklarından alınan örneklerin sonucu çıktı: Boğuşma ihtimali üzerinde duruluyordu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Magazin
Rock yıldızının acı haberini ailesi duyurdu: Beklenmedik şekilde...
Rock yıldızının acı haberini ailesi duyurdu: Beklenmedik şekilde...
Selda Bağcan Arda Güler'e cevap verdi: Tuttuğu takımı açıkladı
Selda Bağcan Arda Güler'e cevap verdi: Tuttuğu takımı açıkladı