Şafak operasyonu sonrası Özge Özpirinçci'den ilk paylaşım

8 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin de aralarında olduğu 19 ünlü şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İfadeleri ve kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve işlemleri tamamlanınca serbest bırakıldı.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'DEN İLK KARE

Özge Özpirinçci, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabında ilk paylaşımını yaptı.

Sakıncalı adlı dizi ile izleyici ile buluşmaya hazırlanan ünlü oyuncu, set karavanından paylaştığı kareye "İşimizde gücümüzdeyiz!" notunu düştü.

