Ünlüleri baştan suçlu ilan eden Ahmet Hakan'a İrem Derici'den çok sert yanıt

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' soruşturması kapsamında ünlü şarkıcı İrem Derici'nin de dahil olduğu 19 ünlü isim şafak operasyonuyla gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

19 ünlü isme yönelik düzenlenen operasyonun ardından Ahmet Hakan, "O kafaya başka türlü ulaşılamazdı" başlığıyla Hürriyet Gazetesi'nde yazdığı köşesinde şu yazıyı kaleme aldı:

"Operasyona konu olan ünlülerin tümü için olmasa da bazıları için şunu rahatlıkla söyleyebilirim: O haller, o tavırlar, o atraksiyonlar, o çılgınlıklar, o konuşmalar, o pervasızlıklar, o küstahlıklar, o tuhaflıklar… Mutlaka bir madde kullanımı gerektiriyor gibiydi. Kullanmasalar bile böyle düşünmek mümkündü. Çünkü normal şartlar altında o kafaya ulaşmaları neredeyse imkânsızdı."

"MİDEMİ BULANDIRIYORSUN"

Ahmet Hakan'ın yazısına en sert tepki İrem Derici'den geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Midemi bulandırıyorsun Ahmet. Şu sonuçlar gelsin de sana da bir dava açayım. Bu ne pervasızlık ya? Ulan nerden buluyorsunuz bu hakkı kendinizde? Gazetecilik bu mu? Çocuklar, bunlara prim vermeyin, yazık ya." ifadelerini kullandı.