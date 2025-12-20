Sinop'ta bütçe protestosu: İktidar bütçeyi sermayenin kirli enerji projelerine peşkeş çekmektedir

2026 yılı Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ederken, Sinop'ta yurttaşlar bütçeye karşı protesto düzenledi.

"Emekçiler bu bütçeyi kabul etmiyor" sloganıyla Sinop İtfaiye Caddesi’ndenden Uğur Mumcu Meydanı'na yürüyen Sinop Emek Barış Demokrasi Platformu üyelerine Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz de destek verdi.

SİNOP'TA BÜTÇEYE KARŞI PROTESTO

Uğur Mumcu Meydanı'nda açıklama yapan Platform Dönem Sözcüsü Berker Şahin şunları ifade etti:

"Önce "Çeşitli muafiyet ve istisnalarla sermayeden almamız gereken 2,4 trilyon TL vergiden vazgeçiyoruz', ardından "Toplayacağımız her 100 TL verginin 90 TL’sini; KDV, ÖTV ve gelir vergisiyle yine emekçi kesimlere, halka, yani sizlere yıkacağız. Sadece 10 TL’sini şirketlerden, patronlardan alacağız" diyorlar. Bitmiyor, "Bordroluların ücret gelirlerinden kaynakta kestiğimiz gelir vergisi başta olmak üzere tüm vergileri enflasyon hedefimizin üzerinde arttıracağız'. Buna karşılık, "Geçen yıla göre sadece Kurumlar Vergisini düşüreceğiz." Cevap gayet açık ve net. Hiç uzatmaya gerek yok; "tüm vergi yükünü halka yıkacağız, patronları ise koruyacağız" diyorlar."

"İKTİDAR BÜTÇEYİ SERMAYENİN KİRLİ ENERJİ PROJELERİNE PEŞKEŞ ÇEKMEKTEDİR"

"'Toplayacağımız her 100 TL verginin 20 TL’sini faize, 16 TL’sini silah tekellerine, 5 TL’sini sermayeye teşvik olarak, 3 TL’sinin ise beşli çeteye, yandaş müteahhitlere dolar cinsinden hazine garantisi olarak aktaracağız" diyorlar. Yani "Siz üreteceksiniz yandaş yiyecek" diyorlar" şeklinde konuşan Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öte yandan, doğayı ve geleceği tehdit eden; milyarlarca dolarlık karanlık bir kara delik olan nükleer enerji inadı için bütçeden devasa paylar ayrılmaktadır. Bizim sağlığımıza, eğitimimize, geleceğimize ayrılmayan kaynaklar; hayatın kalbine saplanmak istenen nükleer hançer için fütursuzca harcanmaktadır. Bizler çocuklarımıza radyasyonsuz bir gelecek isterken, iktidar bütçeyi sermayenin kirli enerji projelerine peşkeş çekmektedir. Peki halk olarak bizlerin yaşadığı temel sorunlara bütçeden ne kadar kaynak ayıracaksınız, diye soruyoruz. İşte bütçenin gerçek yüzü buradadır, "Sizden toplayacağımız her 100 TL verginin sadece 4 TL’si yoksullukla mücadeleye, 3 TL’sini istihdama, 3 TL’sini tarıma, tam 2 TL 80 kuruşunu hukuk ve adalete ayıracağız'. Araştırma ve geliştirmeye 62 kuruş, bağımlılıkla mücadeleye 11 kuruş, kadının güçlenmesi programlarına 6 kuruş ayıracağız" diyorlar."

"BU BÜTÇEDE ASGARİ ÜCRETLİNİN YAŞAMAYA BİLE HAKKI YOK"

"Bu bütçe patronların bütçesi onu anladık. Bu bütçede kamu emekçisinin adı bile yok. Kendi şatafatlarından ödün vermeyenler, iş emekçinin maaşına gelince "hedeflenen enflasyon" yalanıyla soframızdaki ekmeği küçültmektedir" ifadelerini kullanan Şahin son olarak şunları söyledi: