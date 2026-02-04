Adana'daki tekel bayisi kavgasında karar açıklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde tekel bayide çıkan kavgada Mustafa Çomak'ın (34) hayatını kaybettiği, iş yeri sahibi M.Ö.'nün de bıçakla yaralandığı olayla ilgili Şerafettin Kılıç ve Fatih Yıldız, tutuklandı. Şüphelilerin saklanmalarına yardımcı oldukları öne sürülen K.K. ve V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da tekel bayide cinayet!

Olay, 31 Ocak gecesi Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak’ta meydana geldi. Tekel bayisine giden Şerafettin Kılıç ve Fatih Yıldız ile iş yeri sahibi M.Ö. arasında tartışma çıktı. O sırada dükkanda oturan iş yeri sahibinin arkadaşı Mustafa Çomak da tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Şerafettin Kılıç ve Fatih Yıldız, iddiaya göre Çomak ve M.Ö.’ye bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Mustafa Çomak ve M.Ö. vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler, kaçtı.

ŞÜPHELİLERİ SAKLAYAN KİŞİ SERBEST

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çomak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan iş yeri sahibi M.Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Mustafa Çomak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Şerafettin Kılıç ve Fatih Yıldız ile saklanmalarına yardımcı olduğu öne sürülen K.K. ve V.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin, veresiye içki almak istedikleri ancak kabul edilmeyince saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kılıç ve Yıldız tutuklandı. Şüphelilerin saklanmalarına yardımcı oldukları öne sürülen K.K. ve V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.