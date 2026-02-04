Adana'daki tekel bayisi kavgasında karar açıklandı

Adana'daki tekel bayisi kavgasında karar açıklandı
Yayınlanma:
Adana'da geçtiğimiz ay bir tekel bayisinde çıkan, iş yeri sahibinin yaralandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgada gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Şüphelileri saklayan kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde tekel bayide çıkan kavgada Mustafa Çomak'ın (34) hayatını kaybettiği, iş yeri sahibi M.Ö.'nün de bıçakla yaralandığı olayla ilgili Şerafettin Kılıç ve Fatih Yıldız, tutuklandı. Şüphelilerin saklanmalarına yardımcı oldukları öne sürülen K.K. ve V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da tekel bayide cinayet!Adana'da tekel bayide cinayet!

Olay, 31 Ocak gecesi Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak’ta meydana geldi. Tekel bayisine giden Şerafettin Kılıç ve Fatih Yıldız ile iş yeri sahibi M.Ö. arasında tartışma çıktı. O sırada dükkanda oturan iş yeri sahibinin arkadaşı Mustafa Çomak da tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Şerafettin Kılıç ve Fatih Yıldız, iddiaya göre Çomak ve M.Ö.’ye bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Mustafa Çomak ve M.Ö. vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler, kaçtı.

1149081.jpg

ŞÜPHELİLERİ SAKLAYAN KİŞİ SERBEST

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çomak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan iş yeri sahibi M.Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Mustafa Çomak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Şerafettin Kılıç ve Fatih Yıldız ile saklanmalarına yardımcı olduğu öne sürülen K.K. ve V.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin, veresiye içki almak istedikleri ancak kabul edilmeyince saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kılıç ve Yıldız tutuklandı. Şüphelilerin saklanmalarına yardımcı oldukları öne sürülen K.K. ve V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Türkiye
51 kişi gözaltına alınmıştı: 5,7 milyar TL’lik hesap hareketi ortaya çıktı
51 kişi gözaltına alınmıştı: 5,7 milyar TL’lik hesap hareketi ortaya çıktı
Ardahan’da bir ilçe hariç okullar tatil oldu
Ardahan’da bir ilçe hariç okullar tatil oldu