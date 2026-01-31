Adana'da tekel bayide cinayet!

Adana'da tekel bayide cinayet!
Yayınlanma:
Adana'da bir tekel bayisinde çıkan kavgada Mustafa Çomak hayatını kaybetti. İş yeri sahibi M.Ö. ise ağır yaralandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir tekel bayisinde yaşanan kavgada iki şüpheli, Mustafa Çomak’ı bıçaklayarak hayatını kaybetmesine neden olurken, iş yeri sahibi M.Ö.’yü de ağır şekilde yaraladı.

İKİ ŞÜPHELİ İŞ YERİNE GELİP TARTIŞMA ÇIKARDI

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak’ta meydana geldi. Ş.K. ve F.Y. isimli iki şüpheli, girdikleri tekel bayisinde iş yeri sahibi M.Ö. ve Mustafa Çomak ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

İddiaya göre tartışma büyüyünce Ş.K. ve F.Y., bıçakla Çomak ve M.Ö.’ye saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında Çomak ve M.Ö., bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı.

Kavga sırasında yaralandıkları iddia edilen iki şüpheli de olay yerinden kaçtı.

ÇOMAK, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk kontrollerinde Çomak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandığı belirtilen iş yeri sahibi M.Ö. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

POLİS, KAÇAN ŞÜPHELİLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Hastanede tedavi altına alınan M.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çomak'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

