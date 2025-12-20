Tekel bayisindeki tartışmada silahlar konuştu: 2 kişi öldü! 'İş yerime çökmek istediler'

Tekel bayisindeki tartışmada silahlar konuştu: 2 kişi öldü! 'İş yerime çökmek istediler'
Yayınlanma:
Antalya Manavgat'ta tekel bayisi sahibi Ö.Y. , iş yerinde tartıştığı Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'i tabancayla vurup öldürdükten sonra olay yerine gelen polislere teslim oldu. Ö.Y.'nin, çevredekilere “İş yerime çökmek istediler, ondan öldürdüm” dediği belirtildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir tekel bayisinde yaşanan silahlı olayda iki kişi hayatını kaybetti. İş yeri sahibi Ö.Y. (51), çıkan tartışmanın ardından silahla ateş açtığı iki kişiyi öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi’nde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre tekel bayisini işleten Ö.Y., iş yerine gelen Abdulkadir Erkan (33) ve Nurettin Süleyman Ertem (56) ile birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Ö.Y.’nin, ruhsatsız tabancasıyla iki kişiye ateş ettiği öne sürüldü.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Erkan ve Ertem’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli Ö.Y. ise olayda kullandığı silahla birlikte polise teslim oldu.

"İŞ YERİME ÇÖKMEK İSTEDİLER"

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ö.Y.'nin, çevredekilere “İş yerime çökmek istediler, ondan öldürdüm” dediği belirtildi. Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

