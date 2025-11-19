Ailesine kızıp tekel bayiyi ateşe verdi: Annesiyle birlikte yaralandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, ailesine ait tekel bayiyi ateşe veren Faruk A. ile annesi yaralandı.

AİLESİNE KIZDI TEKEL BAYİYİ YAKTI

Taşilman Mahallesi Coşkun caddesinde ailesine ait tekel bayisine giden Faruk A. henüz bilinmeyen bir sebeple burada anne ve babasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle eline benzin bindonu alan 33 yaşındaki adam tekel bayiyi ateşe verdi.

Yangın nedeniyle bayide meydana gelen patlama sonrası anne Mülkiye A. ve olayı başlatan Faruk A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

Bayide çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmasının ardından yanan malzemeleri dışarıya çıkardı.

Sağlık ekiplerince Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mülkiye A. ile Faruk A'nın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.