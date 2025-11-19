Ailesine kızıp tekel bayiyi ateşe verdi: Annesiyle birlikte yaralandı

Yayınlanma:
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ailesi ile tartışan Faruk A. ailesine ait tekel bayiyi ateşe verdi. Olay esnasında içeride bulunan annesi ve kendisi yaralandı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, ailesine ait tekel bayiyi ateşe veren Faruk A. ile annesi yaralandı.

Tekirdağ'da korkutan yangın! 3 katlı bina alev alev yandıTekirdağ'da korkutan yangın! 3 katlı bina alev alev yandı

AİLESİNE KIZDI TEKEL BAYİYİ YAKTI

Taşilman Mahallesi Coşkun caddesinde ailesine ait tekel bayisine giden Faruk A. henüz bilinmeyen bir sebeple burada anne ve babasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle eline benzin bindonu alan 33 yaşındaki adam tekel bayiyi ateşe verdi.

aa-20251119-39753531-39753530-yalovada-bir-kisi-benzin-dokup-atese-verdigi-tekel-bayide-annesiyle-birlikte-yaralandi-frame-at-0m45s.jpg

Yangın nedeniyle bayide meydana gelen patlama sonrası anne Mülkiye A. ve olayı başlatan Faruk A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aa-20251119-39753531-39753530-yalovada-bir-kisi-benzin-dokup-atese-verdigi-tekel-bayide-annesiyle-birlikte-yaralandi-frame-at-0m22s.jpg

ANNE OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

Bayide çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmasının ardından yanan malzemeleri dışarıya çıkardı.

Sağlık ekiplerince Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mülkiye A. ile Faruk A'nın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:AA

