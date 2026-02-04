51 kişi gözaltına alınmıştı: 5,7 milyar TL’lik hesap hareketi ortaya çıktı

Ankara'da tefecilik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait hesaplarda 5,7 milyar liralık para hareketi tespit edilirken, 900'den fazla kişinin mağdur olduğu belirlendi.

Ankara'da tefecilik faaliyeti yürüttükleri iddiasıyla başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen operasyonda önemli miktarda para akışı ve çok sayıda mağdur ortaya çıkarıldı.

5,7 MİLYAR LİRALIK PARA AKIŞI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 56 şüpheliden 51'ini yakaladı. Yapılan mali incelemelerde, şüphelilere ait hesaplardaki toplam para hareketinin 5 milyar 760 milyon 565 bin 612 liraya ulaştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, 743 ayrı olayda 900'ü aşkın kişinin mağdur edildiği belirlendi.

SİLAH, UYUŞTURUCU, POS CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda delil ele geçirildi. Aramalarda 1 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 5 şarjör, 55 fişek, 84 senet, 15 POS cihazı, başka kişilere ait 12 kredi kartı, 7 doküman, esrar ve 56 uyuşturucu hap bulundu.

FIRARİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Gözaltı kararı çıkan ancak yakalanamayan 5 şüpheli için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın derinleştirilerek genişletildiği bildirildi.

Kaynak:AA

