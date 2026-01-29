Dolandırıcılıktan ceza alan müteahhit ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı!

Dolandırıcılıktan ceza alan müteahhit ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı!
Yayınlanma:
İki yıl önce, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından hapis cezası alan ve daha sonra cezası para cezasına çevrilen Bayburt Grup patronu Abdurrahman Şentürk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 27 Ocak günü düzenlenen törenle, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Törende, 2 yıl önce “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan 3 yıl 4 ay, “resmi belgede sahtecilik” suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Bayburt Grup patronu Abdurrahman Şentürk de ödül alan müteahhitler arasında yer aldı.

ÖDÜLÜNÜ ERDOĞAN’IN ELİNDEN ALDI!

Abdurrahman Şentürk, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Cengiz, Rönesans, Limak, Makyol, Enka, Çalık ve Bayburt Grup gibi holdinglerin ödüllendirildiği törende en çok, Şentürk’e verilen ödül dikkatleri çekti.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLMİŞTİ!

2024 yılının şubat ayında, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası almasına hükmedilen Şentürk’ün cezası, 175 bin TL para cezasına çevrilmişti. Şentürk’ün şirketi, aldığı TCDD’nin hızlı tren tünel altyapısı, İstanbul Finans Merkezi altyapı inşaatı gibi ihalelerle de sık sık gündeme gelmişti.

Abdurrahman Şentürk’ün, Güngör Şentürk ve Mehmet Sait Yıldız ile birlikte yargılandığı dava, Mustafa Öztaş isimli bir kişinin şikayeti üzerine açılmıştı. Bayburt Grubu şirketlerinden birinde bir süre çalışmış olan Mustafa Öztaş, parasının ödenmediği gerekçesiyle 10 yıl önce alacakları için yargı yoluna başvurarak icraya gitmişti.

Ancak Öztaş’ın başvurusu kendisine senetle icra takibi olarak geri döndü ve şirketten alacaklı olan Öztaş'ı, şirkete 30 milyon TL borçlu olarak gösteren senetin Mustafa Öztaş elinden çıktığı iddia edildi. Alacakları için yargıya başvuran Mustafa Öztaş'ın; senedin sahte olduğuna, üzerindeki yazının "kendi el ürünü olmadığı"na dair itirazı ise mahkeme tarafından kabul edildi.

Sahte senet nedeniyle, sanıklara yönelik açılan davanın ardından mahkeme, Abdurrahman Şentürk'e resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Şentürk’e, dolandırıcılık suçundan ise 3 yıl 4 ay hapis 3500 gün de adli para cezası verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

