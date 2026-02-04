Ardahan’da bir ilçe hariç okullar tatil oldu

Ardahan Valiliği, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarını gerekçe göstererek, Posof ilçesi dışındaki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

VALİ ÇİÇEKLİ'DEN AÇIKLAMA

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, tatil taleplerinizi ilettiğiniz mesajlarınız elbetti bize ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek riskleri göz önünde bulundurarak okullarımızı çarşamba günü tatil ediyoruz. Bu süreyi kitap okuyarak verimli bir şekilde geçirmenizi diliyorum" ifadelerini kullandı.

KAMU PERSONELİ İÇİN İZİN

Valilik tarafından alınan kararda ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli ile çocukları anaokulu veya kreşte eğitim gören kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Kararın Posof ilçesi dışında tüm il genelini kapsadığı vurgulandı.