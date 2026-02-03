6 Şubat'ın yıl dönümünde okullar tatil edildi

Gaziantep Valiliği, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük deprem felaketinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla il genelinde anma programları ve mezarlık ziyaretlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, 6 Şubat Cuma günü kentteki tüm okullar tatil etti. 6 Şubat'ta kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

OKULLAR 1 GÜN SÜREYLE TATİL

Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, deprem şehitlerini anma etkinliklerine ve kabir ziyaretlerine katılımı kolaylaştırmak amacıyla; il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okulda 6 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

Anma programlarına katılmak isteyen kamu personeli de unutulmadı. Zorunlu hizmetlerin aksamaması için kurumlarda asgari düzeyde personel bulundurulması şartıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 6 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacak. Kurum yöneticileri, hizmetlerin sürekliliğini sağlamak adına gerekli tedbirleri alarak personel planlamasını yapacak.