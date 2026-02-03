6 Şubat'ın yıl dönümünde okullar tatil edildi

6 Şubat'ın yıl dönümünde okullar tatil edildi
Yayınlanma:
Gaziantep Valiliği, 6 Şubat 2023 deprem felaketinin 3. yıl dönümü dolayısıyla il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini ve kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu.

Gaziantep Valiliği, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük deprem felaketinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla il genelinde anma programları ve mezarlık ziyaretlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, 6 Şubat Cuma günü kentteki tüm okullar tatil etti. 6 Şubat'ta kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

OKULLAR 1 GÜN SÜREYLE TATİL

Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, deprem şehitlerini anma etkinliklerine ve kabir ziyaretlerine katılımı kolaylaştırmak amacıyla; il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okulda 6 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında acı dolu sözler! "Onlar kurtuldu ben öldüm"6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında acı dolu sözler! "Onlar kurtuldu ben öldüm"

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

Anma programlarına katılmak isteyen kamu personeli de unutulmadı. Zorunlu hizmetlerin aksamaması için kurumlarda asgari düzeyde personel bulundurulması şartıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 6 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacak. Kurum yöneticileri, hizmetlerin sürekliliğini sağlamak adına gerekli tedbirleri alarak personel planlamasını yapacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Türkiye
Muğla’yı sel vurdu! Tarlalar göl oldu
Muğla’yı sel vurdu! Tarlalar göl oldu
Mika Raun Can'ın eşi Batuhan Can serbest bırakıldı
Mika Raun Can'ın eşi Batuhan Can serbest bırakıldı
İntihar denilmişti katil evladı çıktı! Annesinin talimatı ile öldürdü iddiası
İntihar denilmişti katil evladı çıktı! Annesinin talimatı ile öldürdü iddiası