6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında acı dolu sözler! "Onlar kurtuldu ben öldüm"

Malatya’da yaşayan Turgut Karaaslan (50), 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden kısa bir süre önce ailesi ile birlikte Kasapoğlu Apartmanı'na taşındı. Meydana gelen depremlerde, Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Kasapoğlu Apartmanı da yıkıldı.

Binanın enkazında 32 kişi hayatını kaybetti. Karaaslan, eşi Funda Karaaslan (39) ve çocukları Nurcan (22), Tuğba (21), Merve (16), Muhammed Sefa'yı (8) kaybetti.

Depremin üstünden 3 yıl geçti, sorunlar çözülmedi: Hatay'da depremzede öğrencilere "kazı" çilesi

DEPREMDE EŞİ VE ÇOCUKLARINI YİTİRDİ!

Tır şoförlüğü yapan Turgut Karaaslan, depremin yaşandığı gün İstanbul'a yük götürdüğü sırada deprem haberini alarak geri döndü. Malatya'ya gelerek evinin bulunduğu enkazda 1 buçukgün bekleyen Karaaslan, eşi ve çocuklarının aynı odada birbirine sarılı halde cansız bedenlerinin çıkarıldığını gördü.

Karaaslan’ın eşi ve 4 çocuğu Şehir Mezarlığı’ndaki Deprem Şehitliği'ne defnedildi. İki günde bir çocukları ve eşinin kabirlerinin başına gelen Karaaslan, depremin 3'üncü yılı yaklaşırken acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade etti.

“MEĞER MEZARIMIZA TAŞINMIŞIZ”

Depremden önce eşinin isteği üzerine apartmana taşındıklarını söyleyen Turgut Karaaslan, “Meğer mezarımıza taşınmışız. Enkaz başına ilk geldiğimde gördüğüm manzara sonrası kurtuluş olmayacağını düşündüm. Bir insanın hayat hikayesi biter derler ya, işte benim hikayem o gün bitti. Benim güneşim söndü, onlar kurtuldu ben öldüm” ifadelerini kullandı.

“6 ŞUBAT BANA ACI VERİYOR, DAYANAMIYORUM”

Karaaslan, “Benim evim burası. Buraya gelerek onlarla dertleşiyoruz, eski günleri konuşuyoruz. Bir insanın ailesi ile oturup çay içmesi, kahve içmesi, mangal yakması çok güzel ama bunlar bizim için bitti. Ben artık yaşasam ne olur ki? Gül gibi çocuklarım ve eşim gitti. Bayram ve 6 Şubat bana acı veriyor, dayanamıyorum. Bahçemize ev yapıyorduk ve bitme aşamasındaydı. Şu an bitti ve bomboş duruyor ev. Orada oturamadılar ya ona yanıyorum. Ailem aslında burada evini yapmış" sözlerini sarf etti.