Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı çalışma takvimiyle birlikte okulların ikinci dönem tatil günleri netleşti. Mart ayındaki ara tatilin Ramazan Bayramı ile çakışması dikkat çekti.

İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ BELLİ OLDU

Bakanlığın planlamasına göre ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Bu süreçte Ramazan Bayramı da tatil takvimi içine giriyor. Bayram arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk gelirken, bayram tatili 22 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.

İkinci dönemde öğrencileri bekleyen diğer resmi tatiller de belli oldu. Takvime göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çarşamba gününe, 1 Mayıs İşçi Bayramı cuma gününe, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise salı gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ VE OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ

Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken Kurban Bayramı tatilinin tarihleri de netleşti. Tatil 26 Mayıs Salı günü arefe ile başlayacak, 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Okullarda dersler ise 26 Haziran Cuma günü tamamlanacak. MEB takvimine göre eğitim öğretim yılının ardından öğretmenlere yönelik mesleki çalışma programı 29 Haziran–3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.