Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşecek

Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşecek
Yayınlanma:
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem takvimini yayımladı. Takvime göre mart ayındaki ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı günleriyle çakışıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı çalışma takvimiyle birlikte okulların ikinci dönem tatil günleri netleşti. Mart ayındaki ara tatilin Ramazan Bayramı ile çakışması dikkat çekti.

İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ BELLİ OLDU

Bakanlığın planlamasına göre ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Bu süreçte Ramazan Bayramı da tatil takvimi içine giriyor. Bayram arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk gelirken, bayram tatili 22 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.

Okullarda ilk ara tatil başlıyor

İkinci dönemde öğrencileri bekleyen diğer resmi tatiller de belli oldu. Takvime göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çarşamba gününe, 1 Mayıs İşçi Bayramı cuma gününe, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise salı gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ VE OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ

Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken Kurban Bayramı tatilinin tarihleri de netleşti. Tatil 26 Mayıs Salı günü arefe ile başlayacak, 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Okullarda dersler ise 26 Haziran Cuma günü tamamlanacak. MEB takvimine göre eğitim öğretim yılının ardından öğretmenlere yönelik mesleki çalışma programı 29 Haziran–3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Türkiye
FETÖ'nün 385 hesabına erişim engeli
FETÖ'nün 385 hesabına erişim engeli
Balıkesir’i sağanak vurdu! Yazlıkları su bastı
Balıkesir’i sağanak vurdu! Yazlıkları su bastı
Bursa barajları tehlikede! Kuraklık alarm veriyor
Bursa barajları tehlikede! Kuraklık alarm veriyor