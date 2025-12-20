Camiye giren pitbullun sahibine adli ve idari işlem! Pitbulla el konuldu

Yayınlanma:
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, Cuma namazı öncesi vaaz verildiği sırada camiye giren pitbull cinsi köpeğin sahibi N.U. hakkında, ‘Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakmak’ suçundan adli işlem başlatılırken, idari yaptırım da uygulandı.

Olay, dün Cuma namazı öncesi Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Cami’nde meydana geldi. Cami hocası vaaz verdiği sırada, camiye yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek girdi.

Cuma vaazı sırasında camiye pitbull girdi! O anlar kameradaCuma vaazı sırasında camiye pitbull girdi! O anlar kamerada

CEMAATİN ARASINDA BİR SÜRE DOLAŞTI

Cemaatin arasında başıboş şekilde dolaşmaya başlayan pitbull cinsi köpek, vaaz dinleyen bazı vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Bir süre cami içinde dolaşan köpek, daha sonra dışarıya çıkarıldı. Köpeğin cami içinde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BELEDİYE EKİPLERİ PİTBULLA EL KOYDU

Çayırova Belediyesi ekipleri, pitbull cinsi köpeğin sahibinin N.U. olduğunu belirledi. Belediye ekipleri tarafından el konulan köpek, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

KÖPEĞİN SAHİBİNE ADLİ VE İDARİ İŞLEM

Köpeğin sahibinin N.U. hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 177’nci maddesi kapsamında ‘Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakmak’ suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca köpek sahibine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından idari yaptırım uygulandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Türkiye
Sinop'ta bütçe protestosu: İktidar bütçeyi sermayenin kirli enerji projelerine peşkeş çekmektedir
Sinop'ta bütçe protestosu: İktidar bütçeyi sermayenin kirli enerji projelerine peşkeş çekmektedir
İş yerinde tartıştığı 2 kişiyi tabancayla öldürdü: Şüpheli adliyeye sevk edildi
İş yerinde tartıştığı 2 kişiyi tabancayla öldürdü: Şüpheli adliyeye sevk edildi