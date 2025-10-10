Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerin sonucu çıktı: Boğuşma ihtimali üzerinde duruluyordu

Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve ölümüyle ilgili soruşturma devam eden Güllü’nün tırnaklarından alınan örneklerin sonucu çıktı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025 tarihinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerin sonucu çıktı.

Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapora göre, Güllü’nün otopsi sırasında alınan tırnak örneklerinde başka birine ait DNA izine rastlanmadı. Bu durum, olay öncesi herhangi bir boğuşma yaşanmadığı ihtimalini güçlendirdi.

"OTOPSİ ESNASINDA ALINAN ÖRNEKLERİNDE DNA PROFİLİ ÇIKMAMIŞTIR"

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, ailenin avukatı Rahmi Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Biyoloji İhtisas Dairesi’nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz."

Kaynak:Ekonomim

