Güllü'nün evindeki bilirkişi incelemesi tamamlandı

Olay, 26 Eylül saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi.

Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti: Oğlu intihar iddiasını yanıtladı

27 EYLÜL'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinde pencereden düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Güllü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinden sonra Güllü'nün cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Güllü’nün cenazesi, 27 Eylül'de İstanbul Tuzla'da toprağa verildi.

Güllü'nün ön otopsi raporunda ‘darp’ ve ‘cebir’ izine rastlanmadığı kaydedildi. Pencereden düşmeden önceki son anları da evindeki güvenlik kamerasına yansıyan Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada birçok iddia detaylı olarak araştırılıyor.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNMADI

Şarkıcının, alkol veya uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığına dair Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından yapılan incelemenin sonucu da çıktı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporunda Güllü’nün kanında 3.53 promil alkol çıkarken, uyuşturucu veya zehirleyici maddelere rastlanmadı.

KIZI VE OĞLU DA HAZIR BULUNDU

Soruşturma kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adli Tıp Uzmanı, Yüksek Fizik Mühendisi ve Olay Yeri İnceleme Uzmanının da içinde yer aldığı bilirkişi heyeti Güllü’nün evinde ve düştüğü yerde inceleme gerçekleştirdi. İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de katıldı. İnceleme sırasında Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ile oğlu Tuğberk Yağız Gülter de evde hazır bulundu. Güllü'nün çocukları yöneltilen soruları yanıtlarken, 3 saat süren inceleme sonrası bilirkişi heyeti olay yerinden ayrıldı.

"OTOPSİDE ALINAN ÖRNEKTE DNA PROFİLİ ÇIKMAMIŞTIR"

İnceleme sonrasında Tuğberk Yağız Gülter, “Gerekli birimler ve ekipler tarafından incelemeler yapıldı. Gerekli açıklamalar onlar tarafından yapılacaktır” derken, ailenin avukatı Rahmi Çelik, şarkıcının otopsisinde alınan örnekte bir DNA profili çıkmadığını belirterek şunları söyledi:

“Savcılık makamınca olay yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmış olup, titizlikle bu süreç yürütülmektedir. Dosyaya ilişkin olarak ses çözüm, görüntü kayıtlarının gelmesi ve bilirkişi incelemesi sonucunda bu maddi olayın ortaya çıkacağına inanıyoruz. Dosyada bir tane gelişme olmuştur. Biyoloji İhtisas Dairesi'nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz.”