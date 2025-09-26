Son dakika | Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti

Son dakika | Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Sahnelerin sevilen ismi şarkıcı Güllü, hayatını kaybetti. Güllü'nün evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Güllü, Çınarcık Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sanatçının ölümünü oğlu duyurdu.

"ELİM KAZA SONUCU KAYBETTİK"

Güllü'nün oğlu Tuğberk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." dedi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Yağız Yılmaz: Yıllarca aynı sahneyi paylaştığım, konserlerde ve turnelerde omuz omuza olduğum değerli dostum, canım ablam Güllü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Acı tatlı birçok anı paylaştık. İntihar haberleri asılsızdır.

Mustafa Arapoğlu: Birlikte geçirdiğimiz güzel günleri unutmayacağım. Mekanın cennet olsun güzel ablam.

GÜLLÜ KİMDİR?

Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı.

"Kasımpaşalı Güllü" adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir.

Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuğu olan sanatçı 2000’de boşanıp sahnelere yeniden döndü.

Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.

Diskografi

2021: Bu Defa Gidiyorum - Single
2021: Allah Yazdıysa Bozsun - Single
2004: Hayatımın Yanlışı
2002: Ve Ben
2000: Zalim Yar
1998: Kırılırım
1996: Değmezmiş Sana
1995: Yalan Sevgiler
1994: Oyuncak Gibi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

