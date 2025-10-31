Kızılcık Şerbeti'nde flaş ayrılık! Sıla Türkoğlu veda ediyor

Kızılcık Şerbeti'nde flaş ayrılık! Sıla Türkoğlu veda ediyor
Yayınlanma:
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun önümüzdeki bölümlerde diziden ayrılacağı öğrenildi.

Dördüncü sezonu ile ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu'nun diziye veda edeceği öğrenildi.

Dizide Doğa karakterine hayat veren Türkoğlu, sezon başında yapım şirketi Gold Film’in patronu Faruk Turgut’la bir görüşme yaparak diziden ayrılmak istediğini belirtmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu nedenle senaryoya Doğa’nın Firaz’la kaçtığı bir sahne eklenmiş ve karakterin hikâyesinin farklı bir yönde ilerlemesi planlanmıştı.

kizilcik-serbeti-doga-veda.webp

TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPILDI

Ancak izleyici tepkisi sonrası hikâye yeniden şekillendirildi. Senaryo değişse de Sıla Türkoğlu’nun ayrılık kararı bu kez kesinleşti. Yapımcı Faruk Turgut’un performansından ve disiplininden memnuniyet duyduğu genç oyuncuyla özel bir teşekkür konuşması yaptığı öğrenildi.

kizilcik-serbeti-doga.webp

Sıla Türkoğlu'nun önümüzdeki bölümlerde ayrılacağı öğrenilirken, Doğa karakterinin diziye nasıl veda edeceği ise büyük merak konusu oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

