Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar çıktı

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, ikiz çocukları P.D.M ve M.D.M’nin velayetini almak için gazeteci Reha Muhtar’a dava açtı.

İstanbul Adliyesi 14. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, davacı Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun, davalı Reha Muhtar ve Muhtar’ın avukatı katıldı. Basına kapalı gerçekleşen duruşmada mahkeme kararını açıkladı.

VELAYET ANNEYE GEÇTİ

Deniz Uğur’un açtığı velayet davasını kabul eden mahkeme, ikiz çocuklar M.D.M.ve P.D.M.'nin velayetlerinin babaları Reha Muhtar’dan alınmasına ve anne Deniz Uğur’a verilmesine hükmetti.

Mahkeme kararında Reha Muhtar ile çocukları arasında her ayın belirli günlerinde, dini bayramlarda ve Babalar Günü’nde saat 10.00 ile 18.00 arasında şahsi ilişki kurulmasına karar verdi.

"BÜTÜN GİDERLERİNİ KARŞILADIM"

Davanın ardından açıklama yapan Reha Muhtar, "Bütün özel okullardaki aidatlarını yatırdım. Her görevimi yaptım. Bütün giderlerini karşıladım" dedi.

Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun ise duruşma çıkışında, "Müvekilim ve ben Muhtar’ın türlü iftiralarına maruz kalarak yıllardır hukuk mücadelesi vermekteydik. Bugün bu mücadelenin haklı zaferi içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.