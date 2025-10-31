Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar çıktı

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un ikiz çocuklarının velayetini almak için gazeteci Reha Muhtar’a açtığı davada karar çıktı.

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, ikiz çocukları P.D.M ve M.D.M’nin velayetini almak için gazeteci Reha Muhtar’a dava açtı.

İstanbul Adliyesi 14. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, davacı Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun, davalı Reha Muhtar ve Muhtar’ın avukatı katıldı. Basına kapalı gerçekleşen duruşmada mahkeme kararını açıkladı.

reha-muhtar-deniz-ugur.webp

VELAYET ANNEYE GEÇTİ

Deniz Uğur’un açtığı velayet davasını kabul eden mahkeme, ikiz çocuklar M.D.M.ve P.D.M.'nin velayetlerinin babaları Reha Muhtar’dan alınmasına ve anne Deniz Uğur’a verilmesine hükmetti.

Mahkeme kararında Reha Muhtar ile çocukları arasında her ayın belirli günlerinde, dini bayramlarda ve Babalar Günü’nde saat 10.00 ile 18.00 arasında şahsi ilişki kurulmasına karar verdi.

deniz-ugur.webp

İbrahim Tatlıses oğluna elektronik kelepçe taktırdı: Avukatından ilk açıklama geldiİbrahim Tatlıses oğluna elektronik kelepçe taktırdı: Avukatından ilk açıklama geldi

"BÜTÜN GİDERLERİNİ KARŞILADIM"

Davanın ardından açıklama yapan Reha Muhtar, "Bütün özel okullardaki aidatlarını yatırdım. Her görevimi yaptım. Bütün giderlerini karşıladım" dedi.

istanbul-reha-muhtarin-velayet-davasi-992636-294531-2.jpg

Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun ise duruşma çıkışında, "Müvekilim ve ben Muhtar’ın türlü iftiralarına maruz kalarak yıllardır hukuk mücadelesi vermekteydik. Bugün bu mücadelenin haklı zaferi içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Magazin
İbrahim Tatlıses oğluna elektronik kelepçe taktırdı: Avukatından ilk açıklama geldi
İbrahim Tatlıses oğluna elektronik kelepçe taktırdı: Avukatından ilk açıklama geldi
İlker Ayrık Beykoz'da çiftlik kurdu
İlker Ayrık Beykoz'da çiftlik kurdu