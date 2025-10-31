Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın salı günü kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Kalp krizi sonrasında stent takılan Abacı'nın tedavisinin hastanede devam ettiği belirtildi.

"TEDAVİSİ NORMAL ODADA SÜRDÜRÜLÜYOR"

Söz yazarı Seda Akay tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Canım Abacıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır.

Sabacımla (Muazzez Abacı'nın kızı) telefon görüşmemiz sonrasında sevenlerine duyurmamı istedi. Şükür tedavisi normal odada sürdürülüyor. Ben ara ara buradan sağlık haberlerini vereceğim. Şifa diliyorum."

12 Kasım 1947'de Ankara'da dünyaya gelen Muazzez Abacı, 1998'de Devlet Sanatçısı unvanına lâyık görülmüştür.