Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi

Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi
Yayınlanma:
Türk Sanat Müziği'nin ünlü ismi Muazzez Abacı'nın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Söz yazarı Seda Akay, Abacı'ya stent takıldığını açıkladı.

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın salı günü kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Kalp krizi sonrasında stent takılan Abacı'nın tedavisinin hastanede devam ettiği belirtildi.

muazzez-abaci.webp

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar çıktıReha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar çıktı

"TEDAVİSİ NORMAL ODADA SÜRDÜRÜLÜYOR"

Söz yazarı Seda Akay tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Canım Abacıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır.

Sabacımla (Muazzez Abacı'nın kızı) telefon görüşmemiz sonrasında sevenlerine duyurmamı istedi. Şükür tedavisi normal odada sürdürülüyor. Ben ara ara buradan sağlık haberlerini vereceğim. Şifa diliyorum."

seda-akay.png

İbrahim Tatlıses oğluna elektronik kelepçe taktırdı: Avukatından ilk açıklama geldiİbrahim Tatlıses oğluna elektronik kelepçe taktırdı: Avukatından ilk açıklama geldi

12 Kasım 1947'de Ankara'da dünyaya gelen Muazzez Abacı, 1998'de Devlet Sanatçısı unvanına lâyık görülmüştür.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Magazin
Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar çıktı
Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar çıktı
İbrahim Tatlıses oğluna elektronik kelepçe taktırdı: Avukatından ilk açıklama geldi
İbrahim Tatlıses oğluna elektronik kelepçe taktırdı: Avukatından ilk açıklama geldi