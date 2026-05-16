Kenan Doğulu'ya 'Otel görüntülerin elimizde' diye mesaj attılar: 300 bin dolar istediler

Şarkıcı Kenan Doğulu'nun telefonuna, "Otel videoların elimizde! 300 bin doları (yaklaşık 14 milyon TL) gönderdiğimiz hesap numarasına yatırmazsan savaşmak zorunda kalırız" yazılı bir mesaj geldi.

Büyük bir korku ve endişe yaşayan Kenan Doğulu savcılığa başvurdu.

'SAVAŞACAĞIZ'

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Kenan Doğulu'nun telefonuna, bilinmeyen bir numaradan mesaj geldi.

Mesajda "Top sende! Otelde videon ve arabada neler söylediğinle ilgili kanıtlarımız var." "300 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) parayı sana söylediğimiz hesaba gönder. Aksi halde savaşmak zorunda kalacağız. Otel videolarını düşman olduğumuz birinde bulduk" ifadeleri yer aldı.

Tehdit ve şantajın ardından Kenan Doğulu, savcılığa giderek şikayetçi oldu.

TAKİPSİZLİK KARARI

Doğulu, savcılığa can güvenliği endişesini bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışmaların ardından emniyet güçleri hattın yabancı menşeli olduğunu, şüphelinin kimliğinin tespit edilemediğini raporladı.

Savcılık tarafından suç unsurunun teşebbüs aşamasında kalması ve şüphelilerin kimliğinin bulunamaması nedeniyle dosyaya takipsizlik verildi.

Kenan Doğulu'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.