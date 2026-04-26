Kenan Doğulu 2 milyon dolarlık evine alıcı bulamıyor!

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, gazeteci Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu.

Doğulu, yaklaşık 1,5 yıl önce eşi Beren Saat ile birlikte Los Angeles’ta bulunan evlerinde yaşanan yangın ve sonrasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"LOS ANGELES’TAKİ EVİM KÜL OLDU"

Yangında büyük bir kayıp yaşadığını dile getiren Doğulu, 2 milyon dolar olduğu öne sürülen evinin tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirterek, 1,5 yıldır evi satmaya çalıştıklarını söyledi.

Ünlü şarkıcı, "Los Angeles’taki evim kül oldu. Satıp çıkmaya çalışıyorum, başka bir yerde yeniden almak istiyorum. Dümdüz oldu" ifadelerini kullandı.

Yangının sadece maddi değil, manevi kayıplara da yol açtığını söyleyen Doğulu, "Milyonlarca eşya eksilmiş oldu kendime ait. Anılar vardı, imzalı gitarlar, albümler, özel stüdyo ekipmanlarım vardı" dedi.

O sırada evde olmadıkları için mutlu olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı, "Cana geleceğine mala gelsin. Çok üzüldüm ama orada olmadığımız için mutluyum. Büyük bir travma ama çözülemeyecek bir şey değil" şeklinde konuştu.