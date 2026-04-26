Seda Sayan yapay zekanın tuzağına düştü! Sosyal medya yıkıldı

Seda Sayan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görselle gündeme geldi. Sayan, dünyaca ünlü dizi karakterlerinin yer aldığı bir kareyi gerçek sanarak takipçileriyle paylaştı.

Instagram üzerinden paylaşım yapan Seda Sayan'ın, yapay zeka ile oluşturulmuş, Euphoria dizisinin oyuncularını içeren bir görseli paylaştığı görüldü.

Görselde, dizinin karakterleri Cassie, Maddy ve Kat’in bir lise sınıfında yer aldığı ve karakterlerin baktığı akıllı tahtada Seda Sayan’ın bir televizyon programına ait görüntüsünün bulunması dikkat çekti.

Kenan Doğulu 2 milyon dolarlık evine alıcı bulamıyor!

"BEN SİZİ YERİM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Görselin yapay zeka ürünü olduğunu fark etmeyen Sayan, paylaşımına kalp emojileriyle birlikte "Yaaaa ben sizi yerimmmm" notunu ekledi.

Seda Sayan’ın, dünyaca ünlü oyuncuların kendisini selamlarken yer aldığı yapay zeka görselini gerçek sanarak paylaşması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.