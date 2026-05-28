Kanye West İstanbul'a geldi: Konsere 120 bin katılım bekleniyor

Grammy ödüllü ABD'li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 30 Mayıs'ta gerçekleştireceği dev konser için İstanbul’a geldi. West'i, Erdem Karahan karşıladı.

Konser öncesinde dünyaca ünlü rapçinin kentteki programı ve ziyaret edeceği tarihi mekanlar hakkındaki detaylar ise henüz sır gibi saklanıyor.

120 BİN KİŞİYLE REKOR BEKLENİYOR

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenecek olan dev organizasyonun, 120 bin kişilik katılımla tarihi bir rekora imza atması bekleniyor.

Konser öncesinde İstanbul genelinde büyük bir hareketlilik yaşanırken; başta A Milli Futbol Takımı oyuncuları olmak üzere sanat, spor, iş ve cemiyet dünyasından yaklaşık 200 ünlü ismin de bu tarihi geceye katılması öngörülüyor.

"İSTANBUL'DA ULUSLARARASI FESTİVAL ATMOSFERİ OLUŞACAK"

Kanye West konserine yönelik küresel ilgi nedeniyle, İstanbul’un konser haftası boyunca adeta uluslararası bir festival atmosferine bürüneceği ifade edildi.

Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından binlerce müziksever konser için İstanbul’a geliyor. Bu yoğun katılım sebebiyle şehirdeki oteller, restoranlar, ulaşım ağları ve eğlence merkezlerinde büyük bir yoğunluk yaşanması bekleniyor. (DHA)