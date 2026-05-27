Kadir İnanır entübe edilmişti: Doktorlardan umut veren açıklama

Kadir İnanır, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede akciğerindeki enfeksiyonun ağırlaşması üzerine entübe edildi.

27 Mayıs’ta BBC Türkçe’ye konuşan yeğeni Levent İnanır, doktorların bir önceki güne göre olumlu gelişmeler gözlemlediğini belirtti.

Levent İnanır, doktorların akciğerdeki enfeksiyonun azaldığını ifade ettiğini aktararak, usta oyuncunun yoğun bakımdan çıkarılıp servise alınması konusunda umutlu olduklarını söyledi.

77 yaşındaki sanatçı, 14 Mayıs’ta zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmış, kısa süre sonra akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Habere göre doktorların bir süre entübe işlemine direnç gösterdiği ancak İnanır’ın sağlık durumunun 22 Mayıs’ta kötüleşmesi üzerine bu işlemin uygulanmak zorunda kalındığı belirtildi.

Entübe işlemi, hastanın kendi başına nefes almakta zorlandığı durumlarda soluk borusuna tüp yerleştirilerek solunumun cihaz desteğiyle sağlanması anlamına geliyor.

Yeşilçam’ın en önemli oyuncularından biri kabul edilen Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beynine pıhtı atması nedeniyle de hastanede uzun süre tedavi görmüştü.

BAŞARI DOLU BİR SANAT HAYATI

15 Nisan 1949’da Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğan sanatçı, 1970’li yılların başında sinema kariyerine başladı ve bugüne kadar 180’den fazla filmde rol aldı. İnanır; Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Bir Yudum Sevgi, Ah Güzel İstanbul ve Tatar Ramazan gibi yapımlardaki performansıyla hafızalarda yer etti.

Usta oyuncu kariyeri boyunca Altın Portakal Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali ve Ankara Film Festivali dahil birçok organizasyonda ödüle layık görüldü.