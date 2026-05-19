İzzet Çapa Sezen Aksu'yu hedef alan Nazan Öncel'i topa tuttu!

Geçtiğimiz günlerde Harbiye’de konser veren Nazan Öncel, Sezen Aksu hakkında kullandığı ifadelerle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Öncel, Sezen Aksu'ya atıfta bulunarak "Bu devirde dostluklar yalanmış, sahteymiş onu

anladım. İnsanlar ya göründüğü gibi olmalı ya da olduğu gibi görünmelidir." dedi.

Bu sözlerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan İzzet Çapa, Nazan Öncel'İ topa tuttu.

"BU ÜLKEDE SANA OMUZ VERMİŞ İNSANLARDAN BİRİ SEZEN AKSU"

Nazan Öncel’in tavrını “vefa yoksunluğu” olarak nitelendiren Çapa, "Neden böylesin Nazan Öncel?" diyerek giriş yaptığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İnsan bazen susar. Çünkü susmak, küçülmemektir. Ama sen yine en iyi bildiğin şeyi yaptın. Sahneye çıkıp Sezen Aksu’ya laf çarptın. İşin tuhafı ne biliyor musun? Bu ülkede sana omuz vermiş insanlardan biri Sezen Aksu. Yeri geldi şarkına geldi. Yeri geldi ismini onore etti. Yeri geldi hatır için yanında durdu.

"TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN ÖNCE EGOYU SUSTURMAK GEREKİR"

Peki sen ne yaptın? Sürekli sitem. Sürekli imâ. Sürekli bir memnuniyetsizlik. Bazı insanlar teşekkür etmez. Çünkü teşekkür etmek için önce egoyu susturmak gerekir. Acı olan şu… Sezen’i hedef aldığında Sezen küçülmüyor, sen küçülüyorsun. Çünkü bazı isimler tartışmayla yıpranmaz. Ama onlara sataşanların niyeti çok net görünür.

"BU NASIL BİTMEYEN BİR REKABET DUYGUSU?"

İnsan ister istemez soruyor. Bu nasıl bir huzursuzluk? Bu nasıl bitmeyen bir rekabet duygusu?Bu nasıl geçmeyen bir 'neden o, neden ben değil' hali? Çünkü mesele müzik değil gibi… Mesele dostluk hiç değil… Mesele çok daha kişisel görünüyor. 40 yıllık dostluğu sahnede alkışa meze yapmak… Bunun adı dobra olmak değil… Vefa yoksunluğu…

"BAZI İNSANLAR ÜRETİR, BAZILARI GÖLGE EDER"