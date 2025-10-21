Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisi final mi yapıyor? Resmi açıklama geldi

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı “Aşk ve Gözyaşı” dizisi hakkında çıkan final söylentilerine yanıt geldi.

Dizinin resmi hesabından yapılan açıklamada, dizinin final yapacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dizimizin final yapacağına dair çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Aşk ve Gözyaşı sürpriz gelişmeleriyle bir haftalık kısa bir aranın ardından 31 Ekim Cuma’dan itibaren her Cuma 20.00’de izleyicilerimizle buluşmaya devam edecektir."