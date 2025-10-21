Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisi final mi yapıyor? Resmi açıklama geldi
Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı “Aşk ve Gözyaşı” dizisi hakkında çıkan final söylentilerine yanıt geldi.
Dizinin resmi hesabından yapılan açıklamada, dizinin final yapacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
BİR HAFTA ARA VERİLDİ
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dizimizin final yapacağına dair çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Aşk ve Gözyaşı sürpriz gelişmeleriyle bir haftalık kısa bir aranın ardından 31 Ekim Cuma’dan itibaren her Cuma 20.00’de izleyicilerimizle buluşmaya devam edecektir."
SENARİST BELLİ DEĞİL
Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise dizide senarist krizi yaşanıyor. Senarist Dilara Pamuk, 3. bölümün ardından ekipten ayrılmış, sonrasında dizinin 2 bölümü yapım şirketinin yazı grubunca hazırlanmıştı.
Senarist krizinin yanı sıra sürerken hikâyede ayrılıkların yaşanacağı ve yeni karakterlerin dizide yer alacağı belirtildi.