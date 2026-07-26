Gülben Ergen ücretli aboneliğe geçti: Bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabında yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Instagram'daki ücretli abonelik özelliğini aktif eden Ergen, takipçilerine özel içerikler sunacağını açıkladı.

Yeni sistem kapsamında abonelerine özel paylaşımlar, soru-cevap etkinlikleri ve günlük yaşamından özel kesitler paylaşacağını belirten Gülben Ergen, abonelik ücretini aylık 79,99 TL olarak belirledi.

Ünlü şarkıcı, abonelik sistemini duyurmak için sosyal medya hesabından bikinili ve bornozlu videolarını paylaştı.

BİR GECEDE BİN ABONEYİ AŞTI

Ergen'in ücretli abonelik duyurusunun ardından ilk günde ulaştığı abone sayısı da merak konusu oldu. İddiaya göre Ergen'in kısa sürede bin 136 aboneye ulaştığı ve bu rakam üzerinden yaklaşık 100 bin TL civarında gelir elde ettiği öne sürüldü.