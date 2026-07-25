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Arda Güler Mourinho'nun ilk maçında neye uğradığını şaşırdı

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki ilk hazırlık maçına çıkan Real Madrid, AD Alcorcon ile karşılaştı. Maça ilk 11’de başlayan milli yıldız Arda Güler, maç içinde büyük üzüntü yaşadı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Arda Güler Mourinho'nun ilk maçında neye uğradığını şaşırdı - Fotoğraf: 1
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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Real Madrid, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki ilk hazırlık maçında İspanya 3. Lig ekiplerinden AD Alcorcon ile karşı karşıya geldi.

Arda Güler Mourinho'nun ilk maçında neye uğradığını şaşırdı - Fotoğraf: 2
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Real Madrid, Daniel Yanez’in penaltıdan attığı golle 1-0 AD Alcorcon’u mağlup ederken, milli futbolcu Arda Güler karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

Arda Güler Mourinho'nun ilk maçında neye uğradığını şaşırdı - Fotoğraf: 3
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ARDA GÜLER ŞOKA UĞRADI

Real Madrid, mücadelenin 2. dakikasında penaltı kazandı.

Arda Güler Mourinho'nun ilk maçında neye uğradığını şaşırdı - Fotoğraf: 4
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Topun başına geçen Arda Güler’in köşeye gönderdiği vuruşu AD Alcarcon kalecisi çıkarmayı başardı.

Arda Güler Mourinho'nun ilk maçında neye uğradığını şaşırdı - Fotoğraf: 5
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GALİBİYET GOLÜ 81. DAKİKADA GELDİ

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, 70. dakikada maç 0-0 devam ederken A Takım futbolcularını kenara çağırdı.

Arda Güler Mourinho'nun ilk maçında neye uğradığını şaşırdı - Fotoğraf: 6
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Akademi futbolcusu Daniel Yanez, 81. dakikada golünü atarak Jose Mourinho’ya ilk hazırlık maçında galibiyeti getirdi.

Arda Güler Mourinho'nun ilk maçında neye uğradığını şaşırdı - Fotoğraf: 7
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ARDA GÜLER ALKIŞ ALDI

Kaçırdığı penaltıya rağmen karşılaşma boyunca etkili bir performans ortaya koyan Arda Güler, hücumdaki üretkenliği ve yüksek temposuyla teknik ekibin beğenisini kazandı.

Milli futbolcu, sezon öncesi hazırlık sürecindeki başarılı görüntüsüyle yeni sezon öncesinde formunun yükseldiğini gösterdi.

Arda Güler Real Madrid
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