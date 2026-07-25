Arda Güler Mourinho'nun ilk maçında neye uğradığını şaşırdı

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ARDA GÜLER ALKIŞ ALDI

Kaçırdığı penaltıya rağmen karşılaşma boyunca etkili bir performans ortaya koyan Arda Güler, hücumdaki üretkenliği ve yüksek temposuyla teknik ekibin beğenisini kazandı.

Milli futbolcu, sezon öncesi hazırlık sürecindeki başarılı görüntüsüyle yeni sezon öncesinde formunun yükseldiğini gösterdi.