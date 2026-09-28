Dünya bu düğünü konuşuyor! Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon’un düğününde yıldızlar geçidi

Miller Holding CEO’su ve Çorum FK Asbaşkanı olarak görev yapan 29 yaşındaki Türk iş insanı Turhan Mildon, cumartesi günü New York’ta düzenlenen görkemli törenle 42 yaşındaki Alina Habba ile dünyaevine girdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kişisel avukatı, hukuk danışmanı ve New Jersey eski savcısı olan Habba ile Mildon’un düğünü, ünlü isimleri bir araya getirdi.

"IRON MİKE"IN YÜZÜ GÜLÜYOR

Düğüne katılan isimler arasında, tüm zamanların en büyük ağır sıklet boksörlerinden biri olarak gösterilen Mike Tyson da yer aldı. Tyson’ın arkadaşlarıyla birlikte verdiği poz sosyal medyada paylaşılırken, düğünden gelen görüntüler ilgi gördü.

FBI DİREKTÖRÜYE POZ VERDİ

Törende FBI Direktörü Kash Patel ile ABD Başsavcısı Todd Blanche da ön sıralarda yer aldı. Patel’in evlenen çiftle birlikte verdiği mutlu pozlar da sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Düğünün dikkat çeken anlarından biri ise Grammy ödüllü rapçi Nelly’nin sahne aldığı canlı performans oldu. Ünlü sanatçının performansı, davetlilere müzik dolu anlar yaşattı.

DÜĞÜN SALONU 900 BİN ÇİÇEKLE SÜSLENDİ

Milyarder çiftin düğünü için New York’taki lüks Waldorf Astoria Oteli’nde hazırlanan salon, dünyanın dört bir yanından getirilen yaklaşık 900 bin taze çiçekle süslendi. Görkemli dekorasyonu ve dünyaca tanınan konuklarıyla öne çıkan düğünden paylaşılan yeni görüntüler, törenin ihtişamını bir kez daha gözler önüne serdi.