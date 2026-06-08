Doktorlar dizisinin Aslan'ı acı haberi verdi

Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Aslan' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Devrim Nas, babasını kaybettiğini duyurdu.

Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı yürek burkan bir paylaşımla duyurdu.

Babası Recep Nas'ın fotoğrafını paylaşan Devrim Nas, paylaşımının altına şu duygusal notu düştü:

Dünyada benden sonra en çok da tüm çocukları ve öğrencilerini sevdin, onlara güzel bir dünya bırakmak için çalıştın, çabaladın… 64 yıl boyunca son gününe kadar çağdaş eğitim, güzel ve Öz Türkçe neferi ve sevdalısı olarak mücadeleni sürdürdün…Atatürk Devrimlerine ve Cumhuriyetin çağdaş anlayışına sonuna kadar bağlı kaldın… Zaten sizin kuşak hep öyle değil mi?

Senin değerini bilip yaşarken bunu sana göstermiş eğitim camiasındaki meslektaşların da , 64 yıl boyunca hayatlarına dokunduğun binlerce öğrencin de( pek çoğu da senden aldıkları öğretiyle Türkiye’nin yeni kuşaklarını yetiştiren yıldız öğretmenler oldular) unutulmaz izler bıraktın… Torunların da senin gibi bir dedeleri olduğu için onur duyuyorlar…Sen benim canlar canı babam ve hayattaki biricik öğretmenimsin… Seni çok seviyorum ve sonsuza kadar da seveceğim…. Türk Eğitim Camiasının, öğrencilerinin, dostlarının, tüm tanıyanlarının, okurlarının, hepimizin başı sağ olsun….