Sıla Türkoğlu'nun son durağı Danimarka oldu

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, romantik tatil kareleriyle adından söz ettirdi. Uzun süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Ata Ayyıldız ile sık sık seyahat eden ünlü oyuncunun son durağı Danimarka’nın başkenti Kopenhag oldu.

Sıla Türkoğlu, Kopenhag seyahatinden peş peşe paylaşımlar yaptı. Sevgilisi Ata Ayyıldız ile romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımına “Kopenhag günlükleri” notunu düştü.

EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

Kopenhag’ın tarihi sokaklarında çekilen romantik kareler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları, çiftin paylaşımlarına çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.

Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Ata Ayyıldız’dan evlilik teklifi almış, o kareler de beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.