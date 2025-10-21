Demet Özdemir Cannes'a damga vurdu

Demet Özdemir Cannes'a damga vurdu
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy ile birlikte gittiği Cannes'da dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun tarzı çok beğenildi.

Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, Cannes'a gitti. Ünlü oyuncu, dünyanın en prestijli televizyon içerik buluşması olarak gösterilen MIPCOM 2025'te şıklığıyla çok konuşuldu.

Dizide Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek'in, çocukluk aşkı ‘Rüya’ olduğunu bilmeden kalbini kaptırdığı Nisan'ı canlandıran ünlü oyuncu, yabancı basının da ilgi odağı oldu.

demet-ozdemir-cannesa-damga-vurdu-2.jpg

Mert Müldür kick boksçu sevgilisi ile nişanlandıMert Müldür kick boksçu sevgilisi ile nişanlandı

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı dizi için partneri Çağatay Ulusoy ile birlikte gittiği Cannes'da iddialı kombinlerle dikkat çekti.

Renk tercihini siyahtan yana kullanan oyuncunun tarzı beğeni aldı. Cannes pozlarını sanal medya heabındada paylaşan Özdemir'in post'larına yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum geldi.

demet-ozdemir-cannesa-damga-vurdu-3.jpg

demet-ozdemir-cannesdan-ruya-gibi-gec-973799-289190-001.jpg

demet-ozdemir-cannesdan-ruya-gibi-gec-973805-289190-001.jpg

Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisi final mi yapıyor? Resmi açıklama geldiHande Erçel ve Barış Arduç'un dizisi final mi yapıyor? Resmi açıklama geldi

Kaynak:DHA

İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Magazin
Mert Müldür kick boksçu sevgilisi ile nişanlandı
Mert Müldür kick boksçu sevgilisi ile nişanlandı
Kerem Bürsin gönlünü sosyal medya fenomenine kaptırdı
Kerem Bürsin gönlünü sosyal medya fenomenine kaptırdı
Tanyeli'nin ardından bir acı kayıp daha! Oğlu duyurdu
Tanyeli'nin ardından bir acı kayıp daha! Oğlu duyurdu