Demet Özdemir Cannes'a damga vurdu

Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, Cannes'a gitti. Ünlü oyuncu, dünyanın en prestijli televizyon içerik buluşması olarak gösterilen MIPCOM 2025'te şıklığıyla çok konuşuldu.

Dizide Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek'in, çocukluk aşkı ‘Rüya’ olduğunu bilmeden kalbini kaptırdığı Nisan'ı canlandıran ünlü oyuncu, yabancı basının da ilgi odağı oldu.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı dizi için partneri Çağatay Ulusoy ile birlikte gittiği Cannes'da iddialı kombinlerle dikkat çekti.

Renk tercihini siyahtan yana kullanan oyuncunun tarzı beğeni aldı. Cannes pozlarını sanal medya heabındada paylaşan Özdemir'in post'larına yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum geldi.

