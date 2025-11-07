Dava pahalıya patladı: Ünlü oyuncu 161 milyon dolar kaybetti!

Dünyaca ünlü oyuncu Blake Lively'nin avukatları, Justin Baldoni ile devam eden dava sürecinde yapılan karalama kampanyası nedeniyle ünlü oyuncunun 161 milyon dolar kaybettiğini öne sürdü.

Avukatlar kayıpları şu şekilde listeledi:

56.2 milyon dolar: Oyunculuk, yapımcılık, konuşma etkinlikleri ve marka anlaşmalarından geçmiş ve gelecekteki kazanç kayıpları.

49 milyon dolar: Saç bakım markası Blake Brown'dan kaynaklanan kayıp.

22 milyon dolar: İçecek markası Betty Booze'dan kaynaklanan kayıp.

Ayrıca avukatları, Lively'nin en az 34 milyon dolarlık itibar zararı gördüğünü de iddia etti.

DAVA DEVAM EDİYOR

It Ends With Us'ın çekimleri sırasında kendisini taciz ettiği iddiasıyla rol arkadaşı Justin Baldoni ile yapım şirketi Wayfarer Studios'a dava açan Blake Lively, ayrıca, kendisine karşı bir karalama kampanyası düzenlemekle suçladığı Baldoni'nin tanıtım ekibine de dava açtı.