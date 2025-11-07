Dava pahalıya patladı: Ünlü oyuncu 161 milyon dolar kaybetti!

Dava pahalıya patladı: Ünlü oyuncu 161 milyon dolar kaybetti!
Yayınlanma:
Blake Lively'nin avukatları, ünlü oyuncuya karşı başlatılan karalama kampanyası yüzünden 161 milyon dolarlık bir kayıp yaşadığını söyledi.

Dünyaca ünlü oyuncu Blake Lively'nin avukatları, Justin Baldoni ile devam eden dava sürecinde yapılan karalama kampanyası nedeniyle ünlü oyuncunun 161 milyon dolar kaybettiğini öne sürdü.

blake-lively.jpg

Alzheimer ile mücadele eden ünlü oyuncu hayatını kaybettiAlzheimer ile mücadele eden ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Avukatlar kayıpları şu şekilde listeledi:

56.2 milyon dolar: Oyunculuk, yapımcılık, konuşma etkinlikleri ve marka anlaşmalarından geçmiş ve gelecekteki kazanç kayıpları.

49 milyon dolar: Saç bakım markası Blake Brown'dan kaynaklanan kayıp.

22 milyon dolar: İçecek markası Betty Booze'dan kaynaklanan kayıp.

Ayrıca avukatları, Lively'nin en az 34 milyon dolarlık itibar zararı gördüğünü de iddia etti.

blake-lively-justin-baldoni.webp

İrem Derici nişanlısı Melih Kunukçu'yu sildi!İrem Derici nişanlısı Melih Kunukçu'yu sildi!

DAVA DEVAM EDİYOR

It Ends With Us'ın çekimleri sırasında kendisini taciz ettiği iddiasıyla rol arkadaşı Justin Baldoni ile yapım şirketi Wayfarer Studios'a dava açan Blake Lively, ayrıca, kendisine karşı bir karalama kampanyası düzenlemekle suçladığı Baldoni'nin tanıtım ekibine de dava açtı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Magazin
Ünlü rapçiye babalık davası açmıştı: 10 yıl sonra karar çıktı
Ünlü rapçiye babalık davası açmıştı: 10 yıl sonra karar çıktı
Alzheimer ile mücadele eden ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Alzheimer ile mücadele eden ünlü oyuncu hayatını kaybetti