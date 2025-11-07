Alzheimer ile mücadele eden ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Shirley Valentine filmi ile Oscar'a aday olan İngiliz oyuncu Pauline Collins, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Oscar adayı olduğu Shirley Valentine filmindeki rolüyle tanınan İngiliz aktris Pauline Collins, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, birkaç yıldır Alzheimer ile mücadele eden ünlü oyuncu, sevdikleriyle çevrili bir şekilde huzur içinde vefat etti.

pauline-collins-die.webp

"SAHNE VE EKRANDA PARLAK, ENERJİK, ESPRİLİ BİRİYDİ"

Ailenin yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Pauline, hayatında oynadığı çeşitli rollerle pek çok insan için pek çok şey ifade etti. Sahne ve ekranda parlak, enerjik, esprili biriydi. Parlak kariyeri boyunca politikacıları, anneleri ve kraliçeleri canlandırdı. O, her zaman ikonik, güçlü iradeli, hayat dolu ve bilge Shirley Valentine olarak hatırlanacak – bu rolü tamamen kendine mal etmişti. Bizler onun tüm bu yönlerine aşinaydık çünkü sihri her birinin içindeydi."

pauline-collins.jpg

3 Eylül 1940'ta doğan Collins, çıkışını 1970'lerde, Upstairs Downstairs dizisindeki Sarah Moffat rolüyle yaptı.

1989 yılında, Willy Russell'ın tiyatro oyunundan uyarlanan ve kendisine En İyi Kadın Oyuncu dalında Laurence Olivier Ödülü kazandıran Shirley Valentine filmindeki performansıyla uluslararası ün kazandı.

Collins bu rolüyle En İyi Başrol Kadın Oyuncu dalında BAFTA ödülünü de kazandı ve aynı zamanda Akademi Ödülleri'ne (Oscar) aday gösterildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

