Dünyaca ünlü grup ilk kez Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü Amerikalı alternatif rock grubu The Neighbourhood, dünya turnesi kapsamında 27 Nisan'da Türkiye'de konser verecek.

Müziğe 3 yıl ara verdikten sonra 2025 yılında yeniden sahnelere dönen Amerikalı The Neighbourhood grubu, dünya turnesi kapsamında 27 Nisan'da İstanbul'a geliyor. İlk defa Türkiye'de konser verecek olan grup KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

The Neighbourhood grubu 2011 yılında Newbury Park, Kaliforniya'da kuruldu. Grup; vokalist Jesse Rutherford, gitaristler Jeremy Freedman ve Zach Abels ile basçı Mikey Margott'tan ve davulcu Brandon Fried'den oluşuyor.

YENİ ALBÜMÜ İLE TURNEDE

Dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan The Neighbourhood, 2010'ların en ikonik indie-pop-rock gruplarından biri olarak görülüyor. Melankolik atmosferi, hip-hop dokunuşları ve sinematik sound'uyla dikkat çeken grup, yeni albümü ile dünya turnesinde sahne alacak.

