İrem Derici nişanlısı Melih Kunukçu'yu sildi!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, nişanlısı DJ Melih Kunukçu ile evlilik hazırlıkları yaparken, sosyal medya hesabından yaptığı hareketle herkesi şaşırttı.

Derici, Instagram hesabından nişanlısı Melih Kunukçu'yu takip etmeyi bıraktı ve birlikte çekildikleri tüm fotoğrafları kaldırdı. Kunukçu da ünlü şarkıcıyı takip etmeyi bıraktı. Çiftin ayrıldığı iddia edilirken iki taraftan da açıklama gelmedi.

5 Kasım Çarşamba günü Galatasaray'ın Ajax ile oynayacağı maçı izlemek için Hollanda'ya giden çift, saldırıya uğradıklarını açıklamıştı. İrem Derici sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Maça geldim ama maça gidemedim, odada ağladım durdum. Birkaç maganda bizim üstümüze geldi otele dönerken ama ne pislikçe. Yani biz de kendimizi savunmak adına bir diklendik. Tam aman kapandı konu derken polisler, bizim peşimize takıldı, sanırsın Die Hard 2025.

Melih'in üstüne geldikçe geldiler, ben (ki ben) ortam yumuşatacağım diye maymun oldum. Neyse, gidin odanıza, bu akşam çıkmayın falan dediler, ben tabii Ali Rıza Bey felç sahnesi... Hala kırgın ve çok üzgünüm. Çok gereksizdi. Melih sonra inip polislerle kanka oldu, olayın aslını anlattı etti de ne çare ya...