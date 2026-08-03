Cem Yılmaz paylaştı! Uraz Kaygılaroğlu'nun son halini görenler tanıyamadı

Cem Yılmaz’ın senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu Gora 4 Gora için geri sayım devam ediyor. Dijital platformda izleyiciye sunulacak olan yapımın çekimleri hız kesmeden sürüyor. Cem Yılmaz’ın setten paylaştığı kareler yapımı yönelik merakı daha da perçinliyor.

Son olarak oyuncu kadrosundan Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte çektiği fotoğraf karesi paylaşan Yılmaz, sosyal medyada büyük ilgi gördü.



URAZ KAYGILAROĞLU’NUN YENİ İMAJI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Son olarak now TV’de yayınlanan yeraltı dizisinde canlandırdığı bozo karakteri ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun rol için değiştirdiği yeni imajı sosyal medyada tartışma yarattı. Ünlü oyuncu yeni rolü için adeta bambaşka bir görünüme büründü. Kaygılaroğlu yenilediği saç ve sakal stili kısa sürede hayranlarını ikiye böldü. Ünlü oyuncu yeni imajına yönelik çok sayıda yorum aldı

Uraz Kaygılaroğlu‘nun Gora 4 Gora ( G4G) yapımı için uzun saçlarıyla kamera karşısına geçmesi bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken, bazıları ilk bakışta tanımakta zorlandıklarını dile getirdi. Uraz Kaygılaroğlu yaptığı bu imaj değişikliği sayesinde X platformunda nkısa sürede TT oldu.

İşte o fotoğraf: